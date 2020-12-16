Волгоградцев приглашают принять участие в международном фестивали искусств «Beethoven-online-fest», посвященный знаменательной дате – 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Фестиваль, организованный Волгоградским государственным институтом искусств и культуры фестиваль будет проходить в смешанном формате – очном и онлайн с 17 по 22 декабря.

«Beethoven-online-fest» состоится в очном и онлайн-форматах. Его участников и слушателей ждут «живые» и online-концерты из произведений Бетховена, научный лекторий 18 декабря, марафон музыкальных мастер-классов 21 декабря, выставка живописных работ молодых волгоградских художников, созданных по мотивам сочинений Бетховена; литературно-музыкально-живописный перформанс «Бетховен: 2020» 22 декабря.

Фестиваль завершится исполнением академическим хором ВГИИКа знаменитой темы хорового финала Девятой симфонии Бетховена, начертавшего своим потомкам бессмертный девиз «Обнимитесь, миллионы!».

Подробная информация о программе фестиваля «Beethoven-online-fest» – на официальном сайте Волгоградского государственного института искусств и культуры.