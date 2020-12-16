Специально для болельщиков 16 декабря в день проведения футбольного матча на стадионе «Волгоград-Арена» будет назначена дополнительная городская электричка. В вечерние часы городские электрички будут делать остановки на о.п. Мамаев Курган.

Как сообщают в пресс-службе Приволжской ЖД, для удобства футбольных болельщиков 16 декабря остановку на о.п. Мамаев Курган будут делать следующие городские электрички:

— № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка отправлением с о.п. Аэропорт в 20:57, отправлением с о.п. Мамаев Курган в 21:22, прибытием на ст. Шпалопропитка в 22:20;

— № 6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка отправлением с о.п. Аэропорт в 20:14, отправлением с о.п. Мамаев Курган в 20:41, прибытием на ст. Шпалопропитка в 21:44.