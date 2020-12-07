Кинотеатр «Победа» будет капитально отремонтирован. Работы по его реконструкции уже стартовали, они рассчитаны на три года и будут вестись поэтапно.

По данным областной администрации, ремонт планируется завершить в конце 2023 года. После чего в здании разместится Дом детства — многофункциональный творческий центр с кукольным театром и различными кружками и секциями.

На данный момент подрядная организация уже ведет подготовку строительной площадки — устанавливаются ограждения и необходимые временные сооружения. На объекте демонтируют системы вентиляции, отопления, электроснабжения, освещения, водопровода и канализации — к обустройству новых коммуникаций строители приступят уже в этом году. Также в декабре запланированы и другие общестроительные работы, в том числе кровельные.

Согласно проектной документации, в Доме детства создадут многофункциональный творческий центр, отвечающий современным требованиям, который объединит кукольный театр, а также различные кружки и студии. В здании разместят три зала: основной на 240 мест, вспомогательный для проведения репетиций — на 80 мест и многофункциональный — на 100. Все помещения оснастят современным звуковым и световым оборудованием. Предстоит благоустроить примыкающую к зданию территорию городского сада и парковую пешеходную зону. Объект сделают доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, историческое здание построено в 1895 году, через год в нем открылось ремесленное училище. Полуразрушенное в дни Сталинградской битвы архитектурное сооружение было восстановлено, в нем разместился кинотеатр «Победа» — первый в послевоенном городе.