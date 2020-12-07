Предпринимателей Волгограда приглашают принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление объектов общественного питания, торговли и сферы услуг. К участию приглашаются как предприятия, так и индивидуальные предприниматели.

По данным городской администрации, конкурс будет проходить в два этапа с 16 по 28 декабря в нескольких категориях: стационарный торговый объект, нестационарный торговый объект, объект общественного питания (ресторан, кафе, бар, столовая), объект сферы услуг, ярмарка, рынок. Посоревноваться за звание лучших можно сразу в трех номинациях: «Витрин чудесное мерцание» — на лучшее новогоднее оформление окон, витрин, витражей, «В преддверии чудес» — на лучшее новогоднее оформление входной группы, прилегающей территории, парковки, «Зимняя феерия» — на лучшее комплексное новогоднее оформление объекта торговли.

Для оформления фасадов, входных групп, витражей и окон объектов можно использовать различные виды подсветки, световые инсталляции (в том числе и трехмерные), световые гирлянды и шнуры и символизирующие Новый год декоративные фигуры. Приветствуется размещение на деревьях световой сетки или «светового дождя», установка на прилегающей территории светящихся украшений, малых архитектурных форм, снежных или ледяных объемных фигур, искусственных или натуральных елей.

Одной из главных задач конкурса является создание праздничного облика Волгограда в преддверии новогодних праздников, а также повышение эстетической выразительности фасадов и интерьеров коммерческих объектов.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать в районную администрацию заявку, художественно оформленный альбом с фотографиями или цифровые фотографии новогоднего оформления зданий, входных групп, витражей, прилегающей территории. Участник конкурса может также приобщить к заявке дополнительные материалы о проведении культурных программ, в том числе с участием посетителей, благотворительных акций и мероприятий. Конкурс проводится в два этапа — с 16 до 24 декабря комиссии отберут в каждой номинации двух лучших конкурсантов. Они с 25 по 28 декабря будут участвовать в общегородском этапе. Уточнить информацию о конкурсе предприниматели могут по телефону: 30-13-66.