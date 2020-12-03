В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» завершились работы по возведению современного гидротехнического сооружения на ерике Каширин у хутора Невидимка Среднеахтубинского района Волгоградской области. Объект, призванный обеспечить в паводковый период целую сеть водоемов Волго-Ахтубинской поймы, вошел в региональный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на строительство объекта было потрачено 169 миллионов рублей: финансирование осуществлялось из федерального и областного бюджетов. Работы, стартовавшие в 2019 году уже полностью завершены. Чтобы исключить негативное воздействие на водные биологические ресурсы, специалисты вели строительство без полного перекрытия русла ерика Каширин перемычками и без отвода воды по искусственному руслу.

Переливная плотина длиной 83 метра и шириной 6,5 метра представляет собой конструкцию из трубошпунта, железобетонных перекрытий и гидрозатворов, которые позволяют регулировать уровень воды. Сооружение даст возможность аккумулировать ресурсы на участке ерика, питающем сеть водотоков Каширинского водного тракта (ериков Осинки, Гнилой, Шумроватый, Песчаный, Шуляшка, озер Невидимки, Песчаное и других), обеспечит прирост полезной емкости водохранилищ и водохозяйственных систем до 870 тысяч кубометров, пополнение подземных водоносных горизонтов, повышение уровней воды в колодцах и скважинах 2,5 тысячи жителей близлежащих населенных пунктов.