Новые новогодние арт-объекты появятся сразу в трёх районах города. Один из них будет располагаться на нижней террасе Центральной набережной, это будут ледяные горки. Ещё два будет установлено в Кировском и Красноармейском районах.

Как сообщает РИАЦ, аттракцион «Ледяные горки» включает в себя два спуска высотой 5 метров. Поверхность деревянных горок зальют льдом для скольжения. Прокатиться с горки сможет любой желающий со своей ледянкой. Кроме этого, здесь появится нарядная фотозона в виде рамки для фотографий, которую сегодня начали монтировать у подножия центральной лестницы главной городской набережной.

На бульвар им. Энгельса в Красноармейском районе установят светодиодных коней, запряженных в карету. Внутри светящейся двухметровой инсталляции все желающие смогут сделать фотографии.

А в Кировском районе возле Центра культуры и досуга «Авангард» уже начался монтаж новой ёлки высотой 12 метров. Дерево украсят светящимися звёздами и снежинками, а также синими и серебристыми шарами. Макушку ёлки увенчает метровая звезда. Возле главного символа Нового года районные власти установят уже полюбившиеся волгоградцам фигуры снеговика-лыжника с подарками, звёзд и шаров.