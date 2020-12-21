Водителей предупреждают, что на время ремонта 22 декабря будет временно закрыт железнодорожный переезд в Советском районе Волгограда.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», в связи с ремонтными работами 22 декабря с 9:00 до 18:00 будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 8 км перегона Ельшанка — Бекетовская Волгоградского региона Приволжской железной дороги (пересечение с улицей Электролесовская в Советском районе Волгограда).

Объезд возможен по улицам Слесарная, Инструментальная, Туркменская, а также через туннель, соединяющий Рабоче-Крестьянскую и Электролесовскую улицы.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.