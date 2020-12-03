За текущий год был отмечен рост в сфере производства продукции животноводства. Специалисты отмечают, что за прошедшие десять месяцев 2020 года на 2,6% выросло производство молока — до 493,7 тысячи тонн, а производство яйца на 1,5% — до 709,5 миллиона штук.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, росту производства способствовала реализация в регионе значимых инвестиционных проектов: строительство молочного комплекса на 2,5 тысячи голов КРС в ООО «СП «Донское», модернизация производства в АО «Агрофирма «Восток» и на птицефабрике «Волжская».

Также благодаря стабильной поддержке отрасли животноводства, созданию условий для формирования надежной кормовой базы в регионе значительно выросло поголовье КРС: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на 10,6%, в том числе коров — на 4,7%.

Большой вклад в развитие животноводческой отрасли вносят малые формы хозяйствования — КФХ и кооперативы пользуются широким спектром поддержки. В 2020 году гранты на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных ферм получили 102 жителя села. Кроме того, 15 предпринимателей стали обладателями гранта «Агростартап» для реализации бизнес-проектов.

Что касается формирования кормовой базы, то на предстоящую зиму аграрии заготовили 1,143 миллиона тонн кормовых единиц — это в полной мере соответствует потребности.