В рамках ежегодного конкурса на лучшие туристические маршруты для гостей и жителей региона было рассмотрено 22 заявки в шести номинациях. В смотре приняли участие учреждения культуры и организации сферы гостеприимства.

Как сообщает комитет по развитию туризма Волгорадской области, сразу в трех номинациях лидерами стали предложения Волгоградского областного краеведческого музея. Так, в номинации «Лучший турмаршрут в городе» наибольшее количество баллов набрала экскурсия «Ступени истории»; в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» — прогулка «От собора Александра Невского к памятнику Петру I»; в номинации «Лучшая музейная экскурсия» победителем стал турпродукт «Золотая Орда. Тайны исчезнувшей цивилизации».

Победителями конкурса также объявлены маршрут «Кошав-гора» Кумылженского районного историко-краеведческого музея в номинации «Лучший маршрут выходного дня», а также предложение от АО «Волгоградтраспригород» под названием «Рельсы современности» в номинации «Лучшая идея турмаршрута».

Стоит отметить, что впервые в конкурсе определен победитель номинации «Лучший маршрут на действующее производство» — развитию индустриального туризма сегодня уделяется особое внимание. Дипломом отмечено ООО «ВОСКО» за организацию экскурсии на Гремячинский горно-обогатительный комбинат.