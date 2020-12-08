В преддверии новогодних праздников в регионе была усилена работа по охране хвойных насаждений. Под особый контроль взяты хвойные насаждения на площади более 70 тысяч гектаров.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в рейдовой работе задействованы более 500 инспекторов, проводится целый комплекс мероприятий с целью охраны хвойных деревьев. Совместно с лесниками в них участвуют сотрудники правоохранительных органов, представители органов местного самоуправления и казачества.

Во всех 22 лесничествах региона разработаны маршруты патрулирования, графики дежурств. Количество рейдов и обследований существенно увеличено в хвойных молодняках, расположенных вдоль автомобильных дорог. Кроме того, на всех постах ДПС по Волгоградской области организован досмотр автотранспорта на предмет законности перевозимых деревьев хвойных пород и наборов хвойных веток.

Отметим, виновные в незаконной рубке могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности. Согласно закону, для граждан предусмотрен административный штраф от 3000 рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч рублей. Если же ущерб от незаконной заготовки хвойных деревьев приведет к ущербу, превышающему сумму в 5000 рублей, то нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности (ст. 260 УК РФ).

Волгоградские лесоводы, обращаясь к жителям и гостям региона с просьбой беречь хвойные леса, напоминают, что официально приобрести новогоднюю сосну можно на елочных базарах, а также в питомнике Волгоградского лесничества в Краснослободске.