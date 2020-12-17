Волгоградская область объявила о старте регионального этапа «Водного конкурса», победители которого смогут представить регион сначала в Москве, а затем всю Россию — на Стокгольмском юниорском водном конкурсе. Работы участников принимаются в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» до 10 февраля будущего года.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в конкурсе могут принять участие учащиеся старших классов общеобразовательных школ/гимназий/лицеев, училищ/техникумов в возрасте от 14 до 20 лет. Проект может быть выполнен и группой учащихся. Вполне возможно, что результаты исследований и проекты, подготовленные участниками конкурса, могут быть использованы в дальнейшем при решении проблем водоподготовки, очистки загрязненных стоков, сохранении водного биоразнообразия и других вопросов водной тематики.

Конкурсную работу необходимо предоставить не позднее 10 февраля 2021 года на бумажном и электронном носителях по адресу: р.п. Средняя Ахтуба, ул. Набережная-2а, E-mаil: [email protected] (при отправке на электронный адрес обязательна пометка «Водный конкурс»).

Представление работ участниками и последующее награждение победителей конкурса состоится не позднее 20 февраля 2020 года в очной или заочной (онлайн) форме. Информация о точных сроках и месте проведения мероприятия будет доведена до участников конкурса дополнительно.

Информация о Российском этапе конкурса размещена на официальном сайте конкурса www.eco-project.org или www.water-prize.ru

С любыми вопросами можно обратиться в ГБУ ВО «ПП «Волго-Ахтубинская пойма» по телефону 8 (84479) 5-34-41 или 8-902-653-19-36.

Напомним, впервые в 2020-м году мероприятия финала Российского национального юниорского водного конкурса проходили в онлайн-формате. Представитель волгоградского региона — победитель регионального этапа конкурса Иван Безуглов вошел в число номинантов, как один из самых активных финалистов интеллектуального состязания всероссийского уровня.