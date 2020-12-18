В природных парках региона проходят мероприятия в рамках ежегодного марафона помощи птицам, который проводится в холодное время когда у птиц меньше всего еды.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в этом году экологи решили расширить круг участников — к сотрудничеству привлекаются не только те, кто следит за тем, чтобы кормушки не пустели, но и юные фотографы.

Так, в природном парке «Щербаковский» подведены итоги конкурса «Селфи с пользой». Ребята присылали фотографии для участия в 2-х номинациях: «Кормлю птиц» и «Польза для всех». Всего в конкурсе приняли участие около 60 детей — дошколят из трех детсадов Камышина и ученики Верхнедобринской школы. В первой номинации победительницей объявлена пятилетняя Даша, в номинации «Польза для всех» — четырехлетний Артем. Оба ребенка — воспитанники камышинского детского сада № 4.

В природном парке «Эльтонский» к участию в районной природоохранной акции «Покормите птиц» традиционно привлекаются ученики Эльтонской школы. Экологи уже провели с ними беседы о том, как трудно приходится птицам зимой и как сложно им добыть корм. Дети сами объясняют почему необходимо помогать пернатым пережить голод и холод.

Кроме того, сотрудники парка рассказывают школьникам о видовом составе зимующих на территории природного парка птиц. Как правило, на такие встречи ребята приходят с уже заранее подготовленными кормушками и содержимым для «птичьих столовых», а потом развешивают их на пришкольном участке. Совместно со специалистами парка ребята заводят дневники наблюдений. В них юные орнитологи ежедневно фиксируют сведения о времени подкормки, количестве увиденных особей пернатых. Весной, по окончании акции, самых активных детей ждут призы и подарки от природного парка.