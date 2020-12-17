В рамках состоявшегося рабочего совещания, участниками которого стали представители власти и торговых сетей, обсудили меры по стабилизации цен на продукты питания.

По данным областной администрации, на совещании рассмотрены вопросы взаимодействия с поставщиками, производителями и торговыми организациями, наличия товаров и минимизации торговых наценок. В регионе в постоянном режиме проводится мониторинг ситуации на продовольственном рынке: отслеживаются товарные запасы и ценовая политика, в первую очередь, на продукцию первой необходимости и продукты питания. Как отметили на совещании, выстроено тесное взаимодействие всех участников рынка, совместная работа уже позволила снизить торговую наценку на социально значимые товары, а все решения, которые принимаются на федеральном уровне для стабилизации цен, будут в полном объеме выполнены в регионе.

Также было отмечено, что в Волгоградской области средняя цена на яйцо куриное, сахар-песок и ряд других товаров остаются ниже среднего показателя по Российской Федерации и ЮФО. Например, по итогам ноября подсолнечное масло в регионе стоило в среднем на 9% меньше.

Остановить рост и снизить цены призваны дополнительные решения, которые сегодня государство прорабатывает и принимает в части производства сельхозпродукции. В следующем году на 10% в регионах России, в том числе и Волгоградской области, будут увеличены площади, занятые сахарной свеклой. Кроме того, на федеральном уровне вводятся пошлины и квоты на реализацию за пределы РФ подсолнечника и зерна, что благоприятно повлияет на внутрироссийские цены. Увеличат господдержку мукомольным и хлебопекарным предприятиям — им компенсируют часть затрат для снижения цены на конечный продукт.