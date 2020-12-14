Первая специализированная ферма по разведению пятнистых оленей начала свою работу на территории Жирновского района. Это первый этап инвестпроекта в сфере альтернативного животноводства, рассчитанный на 2020-2025 годы.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в Волгоградской области этот вид в дикой природе почти не распространен. Мощности фермы рассчитаны на одновременное пребывание 680 особей. Для этих целей обустроен огороженный вольер площадью 400 гектаров. На ферме соблюдаются все необходимые (в том числе санитарно-эпидемиологические) требования: созданы подкормочные площадки, автоматические поилки, зимники, а также построен дом животновода, где круглосуточно находится обслуживающий персонал.

Первая сотня полугодовалых животных уже прошла ветеринарный контроль. В их дневной рацион включены концентрированные корма, а также смеси овса, кукурузы. До конца марта все поголовье будет сформировано. Часть животных предназначена для последующей реализации, часть – для выпуска в дикую природу для пополнения естественной популяции пятнистых оленей.

Благодаря взаимодействию регионального комитета, администрации Жирновского района инвестору была оказана необходимая помощь в предоставлении земельного участка и организации оленьей фермы. Как отметил заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Андрей Шалаев, это уникальный для нашей области многопрофильный проект. Например, одним из перспективных направлений предприятия станет организация на ферме сбора пантов — рогов годовалых оленей, успешно применяющихся в производстве популярного в мире лекарственного препарата.

Также в планах инвестора строительство еще семи ферм, а также вольеров для разведения пятнистых оленей, ланей, косуль, маралов и муфлонов общей численностью порядка 6000 голов маточного поголовья в Жирновском и Котовском районах Волгоградской области. Общий объем финансирования проекта, рассчитанного на пять лет, составляет 200 миллионов рублей. Новые объекты станут, в том числе, толчком для развития на этих территориях экологического и других видов туризма.