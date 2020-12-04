В регионе продолжают развивать альтернативную энергетику. За год компания «Солар Системс» построила три солнечные станции на территории региона, общей мощностью 65 МВт. Третья — солнечная электростанция «Астерион» была построена в Палласовском районе и уже начала работу на оптовом рынке электроэнергии.

По информации регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, мощность солнечной электростанции «Астерион» составляет 15 МВт. Она размещена на участке площадью 410 тысяч кв. метров, где установлено 43 630 фотоэлектрических модулей. Генерация электроэнергии станции «Астерион» составляет до 20 тысяч МВт*ч в год. Инвесторы вложили в создание этого солнечного парка около 1,9 миллиарда рублей. В период строительства было создано более 200 рабочих мест.

Напомним, в текущем году в регионе также построены и введены в эксплуатацию солнечные электростанции «Светлая» и «Луч» на территории Светлоярского района. Дальнейшие перспективы развития альтернативной энергетики губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассмотрел с руководством компании «Солар Системс» в ходе рабочей поездки.

Проекты реализованы по программе развития электроэнергетики Волгоградской области на 2020-2024 годы. Создание объектов альтернативной генерации позволяет не только повысить надежность и качество поставок электроэнергии в дома жителей региона, но и снизить нагрузку на окружающую среду.