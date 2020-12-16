Специалисты уже провели подготовительные работы на территориях, где в будущем 2021 году будут высажены растения. Лесовосстановление будет проведено весной на площади более 1,5 тысячи.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, обработка почвы под лесные культуры выполнена для улучшения ее водного, воздушного и теплового режимов, ослабления вредного влияния сорняков, создания благоприятных условий для приживаемости и роста деревьев. Работы до наступления морозной погоды проводились во всех 22-х подведомственных Облкомприроды лесничествах. Самые большие площади — от ста до 130 гектаров — под высадку растений зарезервированы в Арчединском, Даниловском, Михайловском, Серафимовичском и Калачевском лесничествах.

Напомним, Волгоградская область продолжает масштабную работу по лесовосстановлению. В этом году благодаря реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» площадь посадки и посева превысила 1,3 тысячи гектаров. В период с 2021 по 2023 годы включительно планируется восстановить не менее 4,5 тысячи гектаров леса. Параллельно идет модернизация материально-технической базы хозяйств: в прошлом году парк лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования пополнили 239 единиц, в 2020-м — еще 127. Кроме того, выполняется задача по переходу региона на собственный посадочный материал, идет реконструкция поливных систем питомников. В этом году специалисты лесничеств заготовили 12,6 тонны семян растений.