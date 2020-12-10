На территории региона проведут учёт русской выхухоли. В пяти районах области экологи должны обследовать берега более десятка водных объектов, чтобы по количеству нор примерно определить численность обитающих под водой животных-эндемиков.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сотрудники природных парков «Донской», «Нижнехоперский», «Усть-Медведицкий» приступили к учёту русской выхухоли. Выхухоль обитает на территории Иловлинского, Нехаевского, Кумылженского, Алексеевского, Серафимовичского районов. Так, сотрудники «Донского» приступили к обследованию урочищ Пятидесятное и Колдаир. Процедура эта ограничена во времени и зависит от погоды.

Сейчас на водоёмах начинается ледостав. Под прозрачной коркой хорошо видны жилые норы бобра, выхухоли, они занимают в водоеме каждый свою нишу. Выхухоль можно обнаружить исключительно по небольшим своеобразно расположенным пузырькам воздуха подо льдом. Кроме ледового рисунка выхухоль больше ничем себя не выдаёт. При обследовании выявлено шесть нор. Еще на берегу среди зарослей тростника и камыша были замечены так называемые «кормовые столики».

Надо понимать, что оценка численности популяции делается только на основании количества жилых нор, то есть самих зверей посчитать подо льдом невозможно.

Отметим, в настоящее время проблема охраны русской выхухоли стоит достаточно остро, поэтому специалисты предлагают ужесточить контроль за продажей запрещенных орудий лова и параллельно открывать питомники для разведения выхухоли. Знатоки уверены, что созрела необходимость принятия общероссийской программы по сохранению выхухоли, подобной той, что была разработана для амурского тигра.