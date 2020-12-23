За доступностью лекарственных средств в аптечных сетях региона будут вести ежедневных мониторинг. Такую задача поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании с руководителями профильных органов исполнительной власти, представителями регпарламента, прокуратуры.

Как сообщают в областной администрации, в регионе продолжает действовать решение о бесплатном лекарственном обеспечении пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. В плановом режиме оказывается стационарная помощь по лечению коронавирусной инфекции.

На совещании было отмечено, что в период длительных новогодних каникул возрастает спрос на фармацевтические препараты различного спектра действия. Андрей Бочаров поставил задачу организовать ежедневный мониторинг доступности лекарств в аптечной сети региона.