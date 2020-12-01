Сотрудники природных парков начали подкармливать лесных обитателей. Подкормки проводятся с целью уберечь будущее потомство копытных, а также спасти от голода другие виды животных и пернатых птиц.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, подкормка является одним из важных биотехнических мероприятий в охотничьих хозяйствах и на охраняемых государством природных территориях. В настоящее время ожидают потомство косули, лоси, кабаны. Охотоведы знают, что у истощенных в зимнее время самок высок риск рождения нежизнеспособного потомства и именно стабильная кормовая база обеспечивает успешное воспроизводство копытных. Специалисты в охотничьих хозяйствах региона начинают подкормку уже при первых признаках ухудшения условий питания, когда животные еще не успели потратить накопленные жировые запасы.

С середины октября сотрудники природного парка «Щербаковский» регулярно вывозят корма на подкормочные площадки, расположенные на территории государственного охотничьего заказника регионального значения «Куланинский». Подкормка копытных помогает пережить голодные времена и другим представителям фауны, таким как заяц-русак и многим пернатым.

Что же касается заботы о зимующих птицах, то во всех природных парках уже стартовал полугодовой «Марафон помощи птицам» — ежегодная акция, активными участниками которой выступают сотрудники природных парков, учителя и воспитанники общеобразовательных школ. Добровольцы самостоятельно мастерят и развешивают новые «птичьи столовые», следят за тем, чтобы они были наполнены семенами, зернами или сушеными ягодами. В природном парке «Эльтонский» стараются не оставить без внимания и зайца-русака. В рамках акции «Сытый заяц» дети и взрослые устанавливают кормушки с морковью, капустой, сеном. В зимнее время, как правило, «кипит» и творческая работа. Например, в природном парке «Усть-Медведицкий» в конце декабря подведут итоги конкурса комиксов «Птичьи истории», а в феврале будущего года ребят и их родителей позовут на фотоконкурс «Лучшая кормушка для птиц». Кстати, к марафону помощи птицам может присоединиться любой желающий. Надо просто не забыть взять с собой горсть семечек или хлебных крошек, чтобы бросить зимующим пернатым по дороге на работу или в школу.