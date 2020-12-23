Чтобы защитить хвойные насаждения региона от незаконной вырубки сотрудники лесничеств, полиции и органов власти взяли под особый контроль хвойные насаждения на площади более 70 тысяч гектаров. Также проводятся и другие мероприятия направленные на защиту хвойных деревьев.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сотрудники подведомственных Облкомприроды учреждений открыли цикл онлайн-бесед со школьниками.

В преддверии нового года в муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждениях Алексеевского, Кумылженского, Нехаевского муниципальных районов Волгоградской области экологи организовали и провели онлайн-беседы о недопустимости незаконных рубок сосен и елей и вреде, который наносит природе человек ради одного, пусть даже самого яркого праздника в году.

Как скоро на месте вырубки появятся новые деревья? Станет ли Новый год менее радостным, если дома в качестве украшения будет использована искусственная ель или сосна? Что будет с деревьями, оказавшимися невостребованными на елочных базарах? Отвечая на эти и другие вопросы, ребята пришли к выводу, что природа ранима и бесценна, ради себя самого человек должен заботиться о ней и охранять от посягательств браконьеров и вредителей.