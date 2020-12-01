Амбулаторные центры оказания помощи больным COVID-19 будут открыты во всех крупных поликлиниках Волгоградской области. В центрах будут оказывать необходимую медицинскую помощь жителям с острыми респираторными инфекциями, гриппом, вирусной пневмонией, с подозрением и уже подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как сообщают в областной администрации, амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 созданы на базе медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и имеющие в своем распоряжении кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Амбулаторный центр может размещаться, как в отдельном здании (если поликлиника имеет несколько корпусов), так и в одном помещении с другими подразделениями медучреждения — в этом случае предусмотрен отдельный вход, поток пациентов будет изолирован от остальных посетителей.

Внутри центров налажена маршрутизация, помещения поделены на зоны: приема и распределения пациентов, поступивших по направлению и с бригадой скорой медицинской помощи; ожидания для проведения диагностики. Основная зона — диагностическая — включает в себя кабинет компьютерной томографии; процедурный кабинет для экспресс-диагностики, взятия крови на анализ методом ИФА, взятия биологического материала (мазок из носа и зева); кабинет ЭКГ; кабинеты врачей-специалистов. В последней зоне пациенты будут находиться в ожидании бригады скорой медицинской помощи, если по итогам обследования в амбулаторном центре их направят на госпитализацию в инфекционный стационар — специализированный автомобиль вызовут сотрудники центра.