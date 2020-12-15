В ближайшую субботу в подземельях музея-заповедника «Старая Сарепта» проведут камерный концерт «Новогоднее конфетти». Это будет первый концерт, организованный после снятия ограничений.

Как сообщает пресс-служба музея, концерт состоится 19 декабря в 16:00 и в 18:00. Это камерный концерт «Новогоднее конфетти», который пройдет при свечах в подземелье XVIII века. С концертной программой выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов ансамбль камерно-вокальной музыки «Con Anima» в составе Натальи Мещеряковой (сопрано), Ирины Вайзбулат (меццо-сопрано) и Ларисы Макаренко (фортепиано).

В концерте будут как сольные номера, так и дуэтное исполнение песен. Гости услышат такие новогодние хиты, как «Три белых коня», «А снег идет», песню из кинофильма «Карнавальная ночь» — «Хорошее настроение» и многие другие новогодние композиции.

При себе обязательно иметь маску и перчатки.

Забронировать билеты можно по телефону 67-33-02.