Пока погода позволяет можно покататься на лыжах, а если нет своих тогда вам в парк «Комсомольский сад», где начал работу прокат беговых лыж. Пока это единственный в городе прокат этого вида спортивного снаряжения. В прокате вам предложат современные новые лыжи с ростовкой от метра до двух с лишним, с фирменными креплениями NNN, в комплекте с лыжными палками и ботинками от 32 до 45-го размера, чтобы покататься можно было всей семьёй.

Как сообщают организаторы, ограничений по месту катания нет — многие берут комплект лыж себе и детям и едут кататься в свои любимые места. Прокат расположен напротив детской площадки, возле памятника Ерману.

Специалисты помогут подобрать Вам правильный размер лыж и палок для комфортного отдыха.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам +7 (960) 896-40-71 и +7 (927) 509-58-53.