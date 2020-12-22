Для волгоградцев подготовили порядка 90 мероприятий к новогодним праздникам. В выходные дни жителей и гостей города ждут творческие онлайн-конкурсы, квесты и викторины для детей и взрослых, театральные постановки и концерты, спортивные турниры, ярмарки и праздничный фейерверк в новогоднюю ночь.

По данным городской администрации, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в Волгограде принято решение изменить привычный формат проведения новогодних и рождественских праздников: вместо одной-двух крупных площадок в каждом районе города для проведения массовых гуляний в этом году в областном центре создаются сразу несколько десятков мест для досуга, это обеспечит безопасность для здоровья отдыхающих. Так, в парках, скверах, на площадях устанавливаются яркие светодиодные композиции для памятных новогодних фотосессий, готовятся к открытию порядка двадцать ледовых катков – их работу определят погодные условия. Для тех же, кто предпочтет остаться дома, подготовлена разнообразная онлайн-программа.

Молодежный театр подготовил для зрителей два спектакля на сказочную тематику: «Морозко» и «Снежная королева». Новогоднюю концертную программу «Вместе встретим Новый год» покажет муниципальное учреждение «Волгоградконцерт». Для самых маленьких зрителей Волгоградский музыкальный театр представит на своей сцене новогодний мюзикл «По щучьему веленью, да на новый лад».

Начиная с 27 декабря волгоградцы смогут увидеть на улицах города экипаж Деда Мороза и Снегурочки — сказочные персонажи посетят места установки новогодних елок в разных районах города, включая площадь у музея «Россия — Моя история», а также нижнюю террасу набережной, где в этом году впервые засверкала новогодними огнями еще одна зеленая красавица. Рядом с ней устанавливаются светодиодные арт-объекты, в том числе светящаяся надпись «2021».

В главную ночь года — с 23:00 31 декабря до 1:00 1 января на площади у музея «Россия — Моя история» на установленном большом экране будет организована трансляция праздничной концертной программы и новогоднее поздравление Президента России. Ровно в час ночи небо над Волгоградом расцветит фейерверк.

7 января в Александровском саду и на площади в пойме реки Царица пройдут Рождественские встречи. Волгоградские творческие коллективы в тематических нарядах создадут праздничное настроение и споют для волгоградцев традиционные рождественские колядки.

Полная программа праздничных мероприятий размещена на официальном сайте администрации Волгограда: http://www.volgadmin.ru/d/list/ads/admvlg/i2546