Уже на этой неделе в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова состоится открытие юбилейной персональной выставки Татьяны Антиповой «Пять чувств». В экспозиции представлено более 80 работ художника, созданных за почти 50 лет – от первых, ученических, до произведений, созданных специально для выставки.

На выставке «Пять чувств» будет представлено богатое творчество известного волгоградского художника Татьяны Антиповой. Разнообразие творческих проявлений мастера впечатляет. Экспозиция объединяет графику, живопись, батик, гобелен и керамику.

Выставка «Пять чувств» будет работать с 25 декабря по 31 января 2021 года в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37.