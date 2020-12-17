В сосновых лесах региона стартовали работы по сбору шишек. В текущем сезоне планируется собрать шесть с половиной тонн шишек сосен крымской и обыкновенной.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, каждый год специалисты фенологические наблюдения, чтобы оценить состояние деревьев и участки леса, которые больше всего подходят для сбора семян. В этом году работа по заготовке будет вестись в Быковском, Ольховском, Иловлинском, Калачевском, Котовском, Нижнечирском, Жирновском и Новоаннинском лесничествах.

Сбор шишек осуществляется сотрудниками лесничеств вручную с растущих деревьев. Для заготовки отбираются шишки коричнево-бурого цвета, не раскрывшиеся, не пораженные вредителями и болезнями. Из собранного в этом году материала планируется получить порядка 130 килограммов семян. Уже весной следующего года семена посеют в лесных питомниках, а через 2 года готовый посадочный материал будет готов для создания новых хвойных насаждений на территории Волгоградской области.