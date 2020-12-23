Жителей и гостей города приглашают посетить резиденцию Деда Мороза, которая вскоре будет открыта в парке «Комсомольский сад». Открытие резиденции состоится 25 декабря.

По данным организаторов, в красивом и роскошном зимнем срубе каждый день с 25 декабря по 14 января Дед Мороз со своей Снегурочкой будет принимать гостей: детишек и их родителей, внимательно выслушивать стихи, песни, поздравления и дарить подарки.

Купить билет на посещение резиденции Деда Мороза можно с 12:00 до 21:00 каждый день новогодних каникул. А кто не решается читать стишок или петь песенку — не беда, можно бесплатно покататься с высоченной горки, которая находится как раз над Резиденцией Деда Мороза.

Приходите на открытие Резиденции 25 декабря! Дед Мороз вместе со Снегурочкой и символом года — Быком в 15:00 официально объявят о начале празднования Нового Года, зажгут праздничные огоньки на десятиметровой Ёлке и пожелают всем счастья в новом году.

Задать вопросы (например, если заблудитесь) можно по телефону +7 (902) 363-30-83.