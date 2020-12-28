Автомобилистов предупреждают, что на период проведения ремонтных работ в Городищенском районе закроют железнодорожный переезд Работы будут проводиться в ночь с 28 на 29 декабря.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, в связи с ремонтными работами с 22:00 28 декабря до 3:00 29 декабря будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 25 км перегона Орловка — Мечетка (пересечение с 3-й Продольной магистралью Волгограда).

Объезд возможен по улицам Шкирятова, Костюченко и Шурухина.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.