Историко-просветительская выставка «Сталинград в истории Великобритании, 1942 – 1945» начнет свою работу 15 декабря в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького.

По данным комитета культуры Волгоградской области, выставка является итогом совместной работы авторского коллектива международного благотворительного фонда «Сталинградская битва» с музеями, архивами и частными лицами России и Великобритании. После успешной демонстрации в Великобритании, в России выставка впервые откроется в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени Максима Горького.

На выставке будут впервые представлены уникальные документы и кадры кинохроник, свидетельствующие о зарождении движения побратимства и городов-побратимов – Сталинграда и Ковентри, а также материалы, повествующие о сборе гражданами Великобритании гуманитарной помощи для жителей нашего города в годы Великой Отечественный войны. На базе документов известных государственных и частных архивов Великобритании на выставке показывается забытая страница британо-советских отношений в годы войны. На сегодня собраны доказательства участия в компаниях по оказанию гуманитарной помощи Сталинграду от жителей 307 населенных пунктов Великобритании.

На открытии выставки будет присутствовать организатор выставки в Новом Музее г. Сент-Олбанс (Великобритания), общественный деятель, филантроп Грэм Кентсли. Президент международного благотворительного фонда «Сталинградская битва» Дмитрий Белов проведет экскурсию по выставке и познакомит с редкими экспонатами и документами.

Увидеть выставку можно также в виртуальном формате на сайте библиотеки.

Открытие выставки состоится в фойе 4-го этажа Волгоградской областной универсальной научной библиотеки имени Максима Горького 15 декабря 2020 г. в 16:00. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятие пройдёт с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.