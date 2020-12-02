3 декабря школьники станут участниками всероссийского урока памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященного Дню Неизвестного Солдата. Учащиеся образовательных учреждений региона проверят знания истории с помощью онлайн-теста, размещенного на официальном сайте Года памяти и славы.

По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, Урок Памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» пройдет в несколько этапов. Исторический блок включает теорию — педагоги расскажут о дате и истории ее появления, ознакомят учеников с деятельностью поисковиков. Во время интерактивной части школьники выполнят короткие задания с онлайн-картой и ответят на вопросы, а затем проверят знания в ходе онлайн-тестирования.