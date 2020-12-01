Планируется, что в 2021 году площади обрабатываемых от вредителей лесов составят около шести тысяч гектаров, а это на 2000 гектаров больше, чем в 2020-м. Работы будут проведены на территории девяти лесничеств.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, по итогам проведенных обследований лесных территорий были выявлены значительные очаги вредителей в Калачевском, Михайловском и Кумылженском районах. Наибольшую опасность для насаждений области представляют непарный шелкопряд, рыжий и обыкновенный сосновые пилильщики, звездчатый и красноголовый пилильщики-ткачи.

С целью подавления их численности будет произведена обработка лесов с помощью авиации, а также наземного транспорта с использованием генератора аэрозольной регулируемой дисперсности (ГАРД). Применяемая техника позволяет эффективно ликвидировать массовые очаги распространения особо опасных вредителей, болезней и инфекций лесных массивов, обеспечивает хорошее покрытие зараженной территории.