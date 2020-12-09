С начала текущего года аграрии волгоградского региона отправили за пределы области более 3,7 миллиона тонн зерна и продуктов переработки, в том числе прямой экспорт составил 1,73 миллиона тонн — этот объем уже превысил показатель за весь 2019 год в 967,1 тысячи тонн.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в числе самых востребованных экспортных продуктов — волгоградское зерно, отличающееся высокими параметрами качества. Основу составляет пшеница — регион закрепился в тройке российских лидеров по ее производству: из пяти миллионов тонн зерна, собранного в 2020 году, на пшеницу приходится 4,3 миллиона тонн.

90% местного зерна — продовольственного качества. Для достижения такого результата регионом выполнены все обязательства по посевным площадям, разработана сортовая политика, увеличен объем применения удобрений, существенно пополнен парк новой сельскохозяйственной техники.

В основном продукция отправляется потребителям в Иран, Азербайджан, Турцию. Часть также поступает в страны Восточной Европы.

Подчеркнем, что развитию растениеводства в регионе уделяется особое внимание. Выстроена системная поддержка как с привлечением региональных, так и федеральных инструментов. Кроме того, дополнительный импульс для укрепления экспортного потенциала дало участие Волгоградской области в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт».

В последние годы сельхозтоваропроизводители области получают в среднем 4,2 млн тонн зерна. Этого объема с избытком хватает для обеспечения собственных потребностей — они составляют 1,5 миллиона тонн. Остальной урожай может реализовываться за пределами региона, идти на экспорт — это позволяет аграриям получать дополнительный доход и вкладывать средства в дальнейшее развитие производства.