Волгоградцев приглашают поближе познакомиться с красотами природных парков нашей области. Природные пейзажи, обитатели и редкие растения. Все это можно увидеть на выставке о природных парках, которая уже начала свою работу в историческом парке «Россия — Моя история».

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, посетители узнают много интересного о семи природных парков, расположенных в нашем регионе. Каждый из них уникален, а разнообразие природы поражает: у нас есть свое Мёртвое море — озеро Эльтон в парке «Эльтонский», швейцарские Альпы в «Щербаковском», песчаные барханы в парке «Цимлянские пески», самые высокие в Европе меловые горы в парке «Донской», ледниковый валун с гор Скандинавии в «Нижнехоперском», дубы-патриархи в парке «Усть-Медведицком», озеро лотосов в «Волго-Ахтубинской пойме». Кроме заповедников в регионе можно найти ещё множество красивейших уголков, а также мистические, так называемые, аномальные зоны. При помощи современных визуальных технологий и оборудования посетители смогут оценить всё разнообразие нашей природы в рамках одной экспозиции, узнают о планах по развитию таких территорий, увидят фото- и видеоработы волгоградских профессиональных фотографов и любителей природы.

Пройдя только по одному залу мультимедийного парка, можно будет совершить необыкновенное путешествие, которое в реальной жизни могло бы занять не один год. Особенный интерес выставка представляет для школьников и студентов, которые смогут ближе познакомиться с красотами родного края. Организаторы таким образом решили привлечь внимание общественности к проблемам экологии, пропагандируя бережное отношение к природе, животному миру и экосистеме в целом.

Экспозиция будет работать до 27 декабря, вход свободный.