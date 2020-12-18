Концессии напоминают о необходимости оплатить задолженность по жилищно-коммунальным услугам до 31 декабря 2020 года. До конца года остаются считанные дни.

Не стоит ждать последнего дня ведь в случае непогашения задолженности в добровольном порядке, исполнитель услуг вправе обратиться в судебные органы. Последствия для неплательщиков могут быть крайне ощутимыми: ограничение выезда за границу, арест денежных средств на счетах, арест транспорта и недвижимости.

Сейчас, пока действует мораторий на взыскание неустоек, по 31.12.2020 года есть возможность погасить ее без пеней и штрафов. Напомним, согласно постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 № 424 до 1 января 2021 приостановлено начисление пени за просрочку и неполную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Однако это не значит, что потребитель освобожден от платы за потребленные ресурсы, ведь плата за ЖКУ — обязанность по закону. Не доводите до крайних мер и встречайте Новый год без долгов.

Оплатить ЖКУ удобно прямо из дома на сайте, в личном кабинете или в мобильном приложении АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Также оплата возможна в кассах концессий по адресу ул. Пархоменко, 47а.