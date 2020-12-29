Экскурсию по музею-заповеднику «Старая Сарепта» теперь можно совершить с помощью услуги мультимедиа-гида, который уже заработал. С помощью мобильного устройства посетители могут получить информацию о самых интересных экспонатах с использованием технологий дополненной реальности. Специальная платформа создана в рамках реализации проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

По данным пресс-службы музея-заповедника, мультимедиа-гид на русском и английском языках предоставляется бесплатно, он доступен для всех посетителей «Старой Сарепты». На специальной платформе добавлена информация более чем о 40 экспонатах, они помечены специальными стикерами AR. Для их «прочтения» нужен гаджет с приложением «Artefact». В 2021 году работа по внесению информации о других экспонатах будет продолжена. В музее также предоставляется самостоятельно разработанный детский навигатор «По Сарепте с Луизой Хелен Глич», который помогает маленьким посетителям в освоении исторического материала.

Мультимедийные гиды на платформе «Артефакт» также планируют создать в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова, Волгоградском областном краеведческом музее и в других учреждениях культуры региона.