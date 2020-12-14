Начиная с 14 декабря возобновил свою работу трамвайный маршрут №1 «Детский центр — ул. Мончегорская». На данный момент все ремонтные работы на трамвайных путях были завершены.

Как сообщает РИАЦ, работа трамвайного маршрута возобновилась поле шестимесячного перерыва. После реализации первого этапа реконструкции линии скоростного трамвая подрядчик передал МУП «Метроэлектротранс» шпалы и рельсы, которые позволили обновить трамвайные пути маршрута №1. Теперь линия введена в эксплуатацию. Расписание можно посмотреть по ссылке.