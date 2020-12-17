В будущем году повышения платы по тарифам ЖКХ с 1 января не планируется. Как сообщает РИАЦ со ссылкой на региональный комитет тарифного регулирования, корректировка тарифов в Волгоградской области, как и по всей стране, будет производиться только с 1 июля 2021 года, согласно федеральному законодательству. Июльское повышение в среднем составит 3,8% на весь пакет услуг, что соответствует установленному на федеральном уровне пределу.

В пакет услуг потребителя входят, как правило, несколько позиций. По каждой из них коллегией профильного комитета определяются тарифы, эта работа проводится вместе с экспертами и общественниками.

К примеру, индекс тарифа на электроэнергию в 2021 году, не должен превышать 5%. В Волгоградской области решено установить индекс ниже этого порога — на уровне 4,75%, а это значит, что максимальное повышение цены за киловатт час для потребителя составит всего 21 копейку.

В данном случае электричество – это единственная услуга, которая повысится на 4,75%. Изменение тарифов на все остальные услуги будет меньше. При этом суммарная стоимость пакета услуг в Волгоградской области с учетом тепло- и водоснабжения, водоотведения, вывоза мусора и других позиций для каждого жителя региона в 2021 году не увеличится больше, чем на 3,8%, как и было определено ранее на федеральном уровне.

Жители могут рассчитывать на поддержку при оплате услуг ЖКХ. В случае если эти расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи, гражданин имеет право обратиться в органы социальной защиты населения для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.