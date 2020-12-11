В преддверии Нового года музей-заповедник «Старая Сарепта» запускает новый виртуальный проект. В рамках проекта виртуальные посетители смогут узнать о новогодних традициях.

По данным пресс-службы музея, в рамках действующего проекта «Музей в гаджете: Сарепта онлайн» запускается тематический блок «Традиции декабря». Посетители в режиме «онлайн» познакомятся с традициями зимних праздников народов Нижнего Поволжья. Проект расскажет, как проводили это время немцы, татары, калмыки и русские.

Также тут будут представлены статьи о национальной кухне этих народов, в которых раскроют кулинарные традиции передающиеся из поколения в поколение, сохраняя секреты приготовления вкусных блюд и мудрость самих хозяек.

Сегодня вам всего лишь нужен гаджет, чтобы познакомиться с культурой народов Нижнего Поволжья и окунуться в атмосферу предстоящих праздников.