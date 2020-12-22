В ближайшую субботу музей-заповедник «Старая Сарепта» проведет концерт музыкальных инструментов со всего мира «Звуки звёзд». На концерте зрители смогут увидеть и услышать редкие музыкальные инструменты — это хрустальные поющие чаши, космическая электрогитара, RAV Vast Drum, глюкофон, пимак, варган и многое другое. Особенно гостей удивит их звучание, которое создает необычное звуковое пространство возле каждого посетителя.

По данным пресс-службы музея-заповедника, мероприятие пройдет 26 декабря в 16:00 и 18:00 в старинном подземелье VXIII века — это уникальные подвалы екатерининской эпохи, которые сохранились до наших дней. Они обладают невероятной акустикой, поэтому посетителей ожидает настоящие погружение в чистый звук, создающий впечатление падающих звезд.

Концерт пройдет с соблюдением всех необходимых мер безопасности — а именно дистанция между посетителями и дезинфекция. Также гостям необходимо приходить в масках и перчатках

Обязательная запись по телефону 67-33-02.

Возраст 12+.