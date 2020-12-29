Для маленьких посетителей музея-заповедника «Старая Сарепта» резиденция Деда Мороза будет открыта еще один день. Юных гостей ждет новогоднее представление, праздничная анимация и встреча с главным волшебником.

По данным пресс-службы музея-заповедника, резиденция Деда Мороза в «Старой Сарепте» откроется 29 декабря в 11:00. Стоимость посещения 200 рублей.

В этом году в резиденции Дедушки можно будет не только встретиться с главным волшебником зимы, но и побывать на увлекательном спектакле «Новогодние приключения Царевны –Несмеяны или незадачливые похитители». После представления юные гости смогут принять участие в веселой анимации, а уже потом заглянуть в сказочную избушку к самому Деду Морозу, сфотографироваться с ним и получить новогодний подарок. При себе обязательно иметь маску, хорошее настроение и сменную обувь.

Для посещения резиденции необходимо заранее записаться по телефону 8 (8442) 67-33-02.