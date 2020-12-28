Жителей и гостей города приглашают провести новогодние каникулы в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Уже со 2 января музей ждёт всех в гости. Для самых юных посетителей музей подготовил детские спектакли, а для взрослых будут проходить интересные экскурсии, театрализованные программы, концерт камерной музыки при свечах, а также состоится премьера семейной программы «Новогодний квиз».

По данным пресс-службы музея, помимо этого, гости смогут узнать, какие тайны хранят стены Сарепты. Посетители отправятся в невероятные путешествия, где их ждут захватывающие прогулки по подвалам старинных зданий, гадания при свечах и удивительные истории, способные перенести их в мистическое прошлое Сарепты.

Более подробная информация и расписание программ – на официальном сайте музея в разделе «АФИША» http://sareptamuseum.ru/афиша/

Выходные дни 1 и 7 января, в остальные дни музей работает в обычном режиме с 9.00 до 17.30.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 8-927-511-67-49.