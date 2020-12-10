Юных жителей региона приглашают к участию в областном конкурсе декоративно-прикладного искусства «Новогодняя мастерская», который проводит музей-заповедник «Старая Сарепта».

По данным пресс-службы музея, участниками конкурса могут стать учащиеся, воспитанники образовательных учреждений, участники художественных школ, студий, кружков и секций г. Волгограда и Волгоградской области в трех возрастных группах: 4-6 лет, 7-10 лет и 11-14 лет. Ребята могут принять участие в таких номинациях, как «Новогодняя открытка», «Ёлочная игрушка» и «Символ года». Работы принимаются до 25 декабря 2020 года. Подведение итогов пройдет уже 28 декабря, а работы участников будут представлены на специальной выставке в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

Подробную информацию об условиях участия и подачи заявок смотрите в Положении о конкурсе, с которым можно познакомиться на официальном сайте музея-заповедника «Старая Сарепта» http://sareptamuseum.ru в разделе новости.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-02-80 или 8-961-678-31-03.