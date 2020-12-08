В регионе объявили о проведении творческого конкурса видеороликов и комиксов для школьников и студентов, которым предлагают проявить свои таланты, оказав содействие в развитии и популяризации практик инициативного бюджетирования.

По информации комитета финансов Волгоградской области, творческие работы молодежи, созданные любыми доступными средствами и техниками, должны информировать жителей региона о возможностях программы народных инициатив, мотивировать людей на участие в онлайн-голосовании за проекты инициативного бюджетирования.

В конкурсе могут принять участие команды численностью 2-5 человек, включая руководителя. От одного образовательного учреждения может участвовать неограниченное количество команд. С положением о проведении и условиях смотра творческих работ можно ознакомиться на сайте областного финансового ведомства. Победители получат дипломы и призы.