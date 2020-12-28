Регион получил девяносто новых машин скорой помощи, которые пополнили парк медицинских учреждений Волгограда и Волжского. Автомобили марки «Форд», полученные в рамках государственно-частного партнерства, заменят старые машины.

По данным областной администрации, уже с 1 января новые «скорые» выйдут на линию, медики на них будут оказывать помощь жителям нашего региона.

По информации облздрава, новые автомобили скорой медицинской помощи по техническим характеристикам превосходят своих предшественников: передний привод позволяет избежать заносов, машины удобнее использовать в городских условиях, мощность двигателя выше, он экономичнее и экологичнее. Увеличенный топливный бак позволяет пройти до тысячи километров без дозаправки.

Медицинский модуль оснащен согласно современным стандартам и требованиям: в частности, в распоряжении бригады медиков будут дефибриллятор с автоматическими режимами, предназначенный для оказания помощи взрослым и детям; электрокардиограф; портативный аппарат для вспомогательной искусственной вентиляции легких; баллон с кислородным ингалятором. Кроме того, каждый автомобиль помимо стандартных носилок укомплектован дополнительными кресельными.

Автомобили скорой медицинской помощи поступают в ведение клинической станции скорой медицинской помощи, 63 из них будут обслуживать вызовы жителей Волгограда, 27 — Волжского. Всего в Волгоградской области ежедневно выходят на линию более 230 автомобилей.