Автобусный маршрут №59 «Школа №61 – Технологический колледж», соединяющего микрорайоны Спартановка в Тракторозаводском районе и Семь Ветров в Дзержинском, изменит схему движения с 1 января 2021 года. По данным РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, изменения в схему движения автобусного маршрута были внесены по запросам волгоградцев.

Так, с нового года протяженность обновленного маршрута составит свыше 22 км, интервал движения в часы пик — порядка 15 минут. Согласно внесенным изменениям общественный транспорт при движении из Тракторозаводского района повернет с улицы Землячки на улицу Космонавтов, потом на ул. им. Симонова и по бульвару 30-летия Победы вернется на улицу Землячки, затем продолжит движение по привычному для пассажиров маршруту до конечной остановки «Технологический колледж».

При движении из Дзержинского района автобусы будут поворачивать с улицы Землячки на бульвар 30-летия Победы, затем проедут по улицам Симонова и Космонавтов и снова вернутся на улицу Землячки.