В регионе с нового года будет снижен тариф на вывоз мусора. Так, начиная с 1 января жители региона будут платить за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 4,75% меньше. Помимо этого, впервые отдельно установлен тариф на сортированные отходы — эта мера позволит потребителям сэкономить, а также будет способствовать снижению нагрузки на окружающую среду.

По данным областной администрации, решением коллегии установлен новый тариф на вывоз мусора — с 1 января 2021 года ежемесячный платеж для в многоквартирном доме проживающего в городском поселении уменьшится на 5,02 рубля и составит 100,88 рубля. Житель индивидуального дома в городском поселении будет платить меньше на 4,95 рубля, а именно 99,42 рубля в месяц. Для проживающих в индивидуальном доме в сельском поселении плата снизится на 4,37 рубля и составит 87,66 рубля.

Стоимость вывоза мусора понижают уже второй год подряд — напомним, в 2020-м по отношению к 2019 году тариф стал меньше на 7,8%. Последовательное снижение стало возможным благодаря совершенствованию новой системы обращения с отходами, оптимизации транспортных потоков, развитию сортировки.

Так, впервые в истории Волгоградской области введен тариф на сортированный мусор — он будет на 16% меньше, чем за несортированный. Этот тариф будет применяться при расчете за отсортированный мусор (бумага, стекло, металл, текстиль) при раздельном накоплении отходов.

Напомним, в Волгоградской области изменения тарифов на другие услуги с 1 января не будет — их скорректируют 1 июля, при этом повышение в среднем составит 3,8% на весь пакет услуг, что соответствует установленному на федеральном уровне пределу. Поясним, что в пакет услуг потребителя входят, как правило, несколько позиций (тепло — и водоснабжение, электроэнергия, вывоз мусора и т.д.) с разным ростом, максимальный из которых 4,75%. Но суммарно увеличение стоимости этого «набора» не превысит 3,8%.

Так, сегодня на заседании коллегии утверждены новые тарифы на тепловую энергию, горячую воду, на холодное водоснабжение (питьевая вода) и водоотведение — по каждой из позиций прибавка для населения не превышает 3,8%.

Кроме того, определены тарифы на электрическую энергию для жителей Волгоградской области. Напомним, индекс тарифа на электроэнергию в 2021 году, согласно решению Правительства РФ, не должен превышать 5%. В нашем регионе решено установить индекс ниже этого порога — на уровне 4,75%, таким образом, максимальное повышение цены за киловатт/час для потребителя составит всего 21 копейку. А для тех, кто использует интеллектуальные системы учета электрической энергии, с 1 июля 2021 года произойдет снижение за потребленную в ночное время электроэнергию: для городского населения тариф уменьшится на 0,29%; для жителей сельской местности и горожан, у которых дома оборудованы электроплитами и электрообогревательными устройствами, а также для проживающих в некоммерческих садоводческих товариществах — на 0,41%.