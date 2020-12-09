На мосту через Волжскую ГЭС продолжается второй этап ремонтных работ. На данный момент рабочие уже завершили второй этап сложных работ на мостовом переходе в составе Волжской ГЭС. Капитальный ремонт был выполнен в соответствии с планом.

По данным областной администрации, в этом году основательно отремонтированы два отрезка общей площадью девять тысяч квадратных метров. Полностью обновлена конструкция моста, включая плиты пролетных строений, устроены новые деформационные швы, укреплен сточный треугольник, сформирована новая дорожная одежда толщиной почти 12 сантиметров, установлено ограждение. В подмостовой части выполнены работы по торкретированию низа пролетных строений и их окраска.

В общей сложности за два года выполнено 70% намеченных работ. В рамках завершающего этапа капитально отремонтируют еще 7,3 тысячи квадратных метров дороги. Таким образом, общая площадь обновленного мостового полотна превысит 21,8 тысячи квадратных метров, что сравнимо с площадью трех футбольных полей. В 2021 году планируют завершить работы третьего этапа, и в полном объеме восстановить движение.