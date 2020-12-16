Работы по реконструкции гидротехнических сооружений (ГТС) были проведены на трех объектах. Обновленные ГТС помогут защитить от подтопления домовладения и социальную инфраструктуру населенных пунктов Кумылженского, Киквидзенского и Среднеахтубинского районов. Также они будут способствовать безопасному прохождению паводка и сохранять воду для нужд населения.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, гидротехнические сооружения долгое время оставались бесхозными, эксплуатировались без ремонта и текущего обслуживания. Чтобы избежать подтопления и других нештатных ситуаций, облкомприроды включил их в перечень объектов, требующих капитального ремонта.

После масштабной реконструкции на сооружениях полностью восстановлены водовыпуски и водосбросные каналы, заменены разрушенные железобетонные конструкции и трубопроводы, установлены ледозащитные механизмы. Общая стоимость работ составила 48,6 миллиона рублей. Обновленные ГТС будут поставлены на баланс муниципалитетов.

Параллельно ведется строительство новых гидротехнических объектов в Волго-Ахтубинской пойме. Они призваны обеспечить максимальный пропуск паводковых вод по всей гидрографической сети поймы и предотвратить отток воды после завершения пиковых сбросов через волгоградский гидроузел. В рамках нацпроекта «Экология» до 2024 года предстоит построить 72 водовыпуска. Кроме того, завершается разработка масштабного проекта по строительству комплекса ГТС, который призван обеспечить пойму водой в необходимом количестве независимо от сбросов через Волжскую ГЭС.