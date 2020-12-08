Юных жителей региона приглашают принять участие в конкурсе новогодних поделок изготовленных из вторсырья. Межрайонный конкурс «Новогодние игрушки и украшения» стартовал в рамках акции «Мусору — вторую жизнь!» в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма».

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, одна из его целей — вовлечение населения в частичное решение проблемы утилизации бытового мусора посредством его вторичного использования.

Участникам конкурса — ими могут стать дошколята, ученики общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей — предлагается изготовить из упаковок, пластиковых бутылок и посуды, старой одежды и обуви и прочих бросовых материалов новогодние игрушки, сувениры и даже костюмы. В адрес дирекции парка уже поступают первые поделки. Вся текущая информация по Конкурсу будет размещаться в социальных сетях Природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» — группы в ВКонтакте, Одноклассники.

По всем интересующим вопросам обращаться по тел. в р.п. Средняя Ахтуба — 8 (84479) 5-34-41. Работы принимаются до 15 декабря 2020 года.

В природном парке «Донской» в рамках акции «Экоёлка», посвященной комплексным экологическим проблемам, в том числе вырубке лесов, загрязнению окружающей среды, проводится творческий конкурс «Ёлочная игрушка». Жюри принимает любые изготовленные руками детей и взрослых новогодние украшения, в том числе с вторичным использованием материалов. В конце декабря, как обещают сотрудники парка, лучшие работы конкурсантов украсят новогоднюю ёлку в визит-центре парка.