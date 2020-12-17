Президент Владимир Путин подписал Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Согласно указу, семьи с детьми в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации получат единовременную выплату в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка.

Указ уже подписан и вступил в силу. Выплату будет осуществлять Пенсионный фонд РФ. Гражданам уже получавшим единовременную выплату на детей летом текущего года не нужно подавать никакие документы. Те, кто ещё не обращался за выплатой, вправе подать заявление в Пенсионный фонд.